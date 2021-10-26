В США пока не знают, встретятся ли Байден и Эрдоган

Американская администрация пока не подтверждает, что президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Глазго, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, предает ТАСС.

"Я ожидаю, что у нас будет больше информации о двусторонних встречах в ближайшие день или два. Но сейчас я пока не могу ничего подтвердить", - сказала она.

Ранее Эрдоган заявил, что главной темой его предстоящих переговоров с Байденом в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35.