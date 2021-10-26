Основные профили выставки включают в себя разведк у месторождений и добыч у газа , танкеры и судостроение , газовое оборудование и системы газов ого хранилища , портовое оборудование и т.д. В эпоху доминирования философии энергоперехода большое внимание уделяется систем е безопасности , экологической защит е и охра не труда .

В этом году выставка должна была пройти в Сингапуре, но в последний момент было принято решение о ее проведении в Абу-Даби.

- Компания SOCAR Trading была создана как торговое подразделение SOCAR, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Нашей основной деятельностью является продажа нефти марки Azeri Light (азербайджанская легкая нефть - ред.) на мировых рынках для ее доставки конечным пользователям. С тех пор как мы начали свою деятельность в 2008 году, мы смогли пройти длительный путь развития, и сегодня мы стали настоящей международной нефтетрейдинговой компанией. Мы торгуем СПГ (сжиженный природный газ - ред.) и всей физической линейкой продукции. Но конечно продажа Azeri Light продолжает оставаться нашей основной деятельностью.

- Насколько важен СПГ для Вашего бизнеса?

- Он стал очень важным. Как вы знаете, мы успешно завершили реализацию проекта на Мальте по регазификации СПГ, который мы преобразовываем в электроэнергию. Поэтому с тех пор СПГ находится в центре нашего внимания. В настоящее время мы участвуем в нескольких проектах по всему миру, и мы также надеемся расширить наше портфолио в сфере торговли СПГ.

- Ранее в этом году Вы объявили, что создадите отдел торговли квотами на эмиссии парниковых газов. Как продвигается этот проект?

- Да, верно, мы объявили об этом и можем сказать, что на сегодняшний день успешно разработали стратегию. Мы создали то, что называем отделом по торговле эмиссионными квотами или службой выдачи разрешений. Этот отдел будет заниматься как торговой деятельностью, так и проектной. С точки зрения торговой деятельности, мы будем торговать квотами. В проектном плане мы будем искать стартапы и начинающие проекты по всему миру и будем с ними сотрудничать для претворения их в жизнь.

- Как газ и СПГ будут вписываться в деятельность отдела торговли эмиссионными квотами?

- Хороший вопрос. Cейчас мы планируем разделить торговую деятельность SOCAR Trading и поместить все жидкие ресурсы в один отдел, а СПГ, торговлю эмиссионными квотами и электроэнергию - в другой отдел, так, чтобы у нас было два отдела.

- Большое спасибо за то, что присоединились к нам на LNG TV.

- Благодарю Вас.