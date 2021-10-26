Сделка в Баку вызвала политический скандал в Малайзии

Информация о выходе Petronas из крупнейшего проекта на Каспии вызвала многочисленные вопросы у оппозиции страны. Лидер оппозиции Датук Сери Анвар Ибрагим подал ходатайство о созыве чрезвычайного заседания малазийского парламента, чтобы обсудить детали этой сделки.

Напомним, что малазийская Petronas достигла соглашения с российским «Лукойл о продаже 15,5% доли в газовом проекте Шахдениз в азербайджанском секторе Каспийского моря. Сумма сделки составляет 2,25 миллиардов долларов.

Планы малазийской нефтяной компании Petronas о продаже своей доли в азербайджанском газовом проекте Шах-Дениз угрожают вызвать политический скандал в Куала-Лумпуре.

«Это очень важный вопрос, касающийся национальных интересов. Это опасно и может повлиять на будущее Petronas и в целом малазийской экономики", - сказал он в ходе своего сегодняшнего выступления в парламенте.

Спикер малазийского парламента Азхар Азизан Харун согласился с лидером оппозиции в том, что этот вопрос представляет общественный интерес и заявил, что вопрос будет заслушан в специальной палате парламента.

Датук Сери Анвар Ибрагим попытался настоять на том, чтобы вопрос был вынесен на общие слушания, но спикер парламента заявил, что слушания будут записываться и потом представлены общественности.