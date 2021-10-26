Специалисты компании проанализировали средний уровень смертности на рабочем месте на 100 000 работников по всему миру, чтобы выявить наиболее опасные страны и отрасли.

В Азербайджане один из самых высоких уровней смертности на рабочем месте в секторе услуг, которая включает в себя обслуживание клиентов, здравоохранение и транспортные услуги. Об этом говорится в последнем отчете компании Arinite, которая специализируется на вопросах охраны труда и технике безопасности.

Согласно информации, среднемировой коэффициент смертности в секторе услуг составил 2,61. Азербайджан лидирует в этом рейтинге с показателем 58 на 100 000 работников. Для сравнения, в Великобритании уровень смертности в этом секторе составил 0,13 на 100 000 работников.

Самой опасной страной для рабочих признан Бутан. Там средняя смертность по профессиям составляет 31,9 на 100 тысяч человек. Самой безопасной страной признана Исландия, где с 2008 года не зафиксировано ни одного летального случая на рабочем месте.

В то же время самыми опасными сферами в мире признаны строительный и горнодобывающий сектора в Египте, с показателями 145,9 и 75,2 смертей на 100 тысяч работников.