День убийства Иоанна Бакинского стал днем поминовения

Данное решение было принято на собрании духовенства епархии, которое прошло 24 октября 2021 года в Православном религиозно-культурном центре Бакинской епархии под председательством архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, временно управляющего Бакинской и Азербайджанской епархией.

Иоанн Бакинский (настоящее имя Иван Ильич Ганчев) был настоятелем Собора Рождества Пресвятой Богородицы в Баку. С началом гонений на церковь вынужден был покинуть Баку и перебраться с семьёй к брату, работавшему нотариусом в Лянкяране. 20 марта 1933 года отец Иоанн по ложному обвинению был арестован.

10 сентября «за контрреволюционную и шпионскую деятельность» и «намерение к нелегальному уходу за границу — в Персию из АзССР» отец Иоанн был осуждён коллегией ОГПУ и выслан в Казахстан сроком на пять лет. Решением тройки УНКВД по Карагандинской области от 31 октября 1937 года священник Иоанн Ганчев был приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 2 ноября 1937 года. В 2000 году Иоанн Бакинский был причислен к лику святых.