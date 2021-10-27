48-летний Ксавье Беттель, с 2013 года руководящий правительством маленькой симпатичной страны Люксембург, оказался фигурантом скандала, связанного с написанием им научной работы во французском университете Нанси. Беттель является мастером со степенью углубленного изучения политологии и публичного права, и присвоена она ему была как раз по результатам написания диссертации, которая оказалась абсолютным плагиатом.

Сайт новостей reporter.lu проанализировал научную работу, и обнаружил, что из 56 страниц лишь две можно отнести к написанным самостоятельно. По заключению журналистов, текст состоит из произвольно надерганных пассажей из двух книг, четырех веб-сайтов и газетной статьи. Например, двадцать страниц слизаны вчистую и подряд с сайта Европейского парламента. Только несколько вступительных абзацев и короткое заключение Ксавье Беттель, кажется, сделал сам.

Эксперты-ученые, которым показали диссертацию, были удивлены даже не столько фактом плагиата, а его объемами и откровенностью.

Нужно отметить, что премьер Люксембурга не стал отпираться и признал, что его научный труд двадцатилетней давности, наверное, не соответствует нынешним стандартам, и его следовало бы выполнить иным образом. И если сейчас научное сообщество посчитает необходимым лишить его, Беттеля, соответствующего звания, так тому и быть.

В самом деле, долгую политическую карьеру уже не вычеркнуть из биографии, хотя важный нюанс имеется: диссертацию нынешний премьер-министр защищал как раз в тот год, когда впервые стал членом люксембургского парламента, то есть решение податься в большую политику и обмануть членов диссертационного совета, или как этот орган назывался во французском университете, пришло ему в голову практически одновременно.

Нужно сказать, что Ксавье Беттель не совсем чужой нам человек: его мать, француженка русского происхождения, приходится внучатой племянницей Сергею Рахманинову. Опозорил потомок великого предка.