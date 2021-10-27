Леонид Швец, автор haqqin.az 27 октября 2021, 23:58

Когда 23 октября появилось сообщение, что президент Эрдоган поручил Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос о высылке послов десяти ведущих западных стран, а затем в жестких терминах подтвердил это намерение, выступая на следующий день на большом митинге перед однопартийцами из Партии справедливости и развития в городе Эскишехир, во многих столицах, включая Анкару, повисла тревожная пауза. Неужели случится разрыв, грозящий многими последствиями, включая непредсказуемые? В это не верилось, но вероятность такого сокрушительного события все же была выше нулевой.

О том, что демарш Эрдогана был не спонтанным, продуманным шагом, хотя и вызванным нешуточными эмоциями, свидетельствует временной зазор между коллективным выступлением 18 октября послов Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии за освобождение Османа Кавалы и публичной реакцией президента. Пять дней ушло у него на то, чтобы облечь свое раздражение в необходимую форму. Для стран, получивших турецкую отповедь и прямую угрозу дипломатического разрыва, эта очевидная продуманность действий Эрдогана послужила дополнительным материалом для размышления. Очевидно, по всем неформальным и разведывательным каналам была проведена интенсивная проверка серьезности намерений Турции и формата извинительных акций, который удовлетворил бы оскорбленную сторону. Так родилось заявление посольств США и Канады об их приверженности 41-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях, где говорится об уважении законов и постановлений государства пребывания. К этому заявлению присоединились прочие посольства, перепостив его на своих официальных страницах в социальных сетях, и конфликт посчитали исчерпанным: «Президент Эрдоган позитивно воспринял заявления посольства США и других дипмиссий», - сообщили его представители. Этот эпизод демонстрации контролируемого раздражения оказался показательным по целому ряду моментов. Во-первых, и это главное, стороны показали заинтересованность в сохранении отношений, несмотря на наличие явных расхождений. Можно даже сформулировать сильнее: отличия между сторонами увеличивают их взаимный интерес, делают его выразительнее. Турция – форпост Запада на мусульманском Востоке, и тем Западу важна и дорога. То, что у нее наличествуют восточные черты, в том числе и в стиле правления, это дано по определению. Степень соотношения собственной «восточности» и «западности» является внутренней проблемой Турции еще со времен Оттоманской империи, заострилась при Ататюрке, а теперь проявляется на новом историческом витке.

Эрдоган не просто осознает особость Турции, он ее всячески подчеркивает, и на этом строит свою политику, как государственную, так и личную, призванную поставить его в один ряд с Ататюрком. Все, чего он хотел бы от Запада, это признания своей особости и особости своей страны, и отсюда требование особого подхода к себе и Турции, признания исключительности и исключения по необходимости из западных норм и правил, проявившееся в эпизоде с посольствами. Другая сторона турецкой специфики – ее включенность в западный мир. Экономическое развитие страны напрямую зависит от тесных связей с Евросоюзом и США. Недаром все обратили внимание на единоразовое падение курса лиры почти на два процента после заявлений Эрдогана о возможной высылке западных послов. Запад нужен Турции не меньше, чем Турция Западу, и нынешняя история это обстоятельство еще раз проиллюстрировала. Разрыв никому не нужен, поскольку непомерна его цена. В то же время президент Эрдоган заметно рискует, демонстративно заостряя вопрос о возможном разрыве с Западом. Понятно его стремление подойти к выборам 2023 года в качестве безусловного лидера, стоящего на страже суверенитета, независимой политики Турции и наращивающего ее величие. Но значительная часть избирателей, прежде всего из вестернизированных областей западной Турции и больших городов, может счесть эти риски избыточными для страны, что приведет их к дополнительной политической мобилизации и снижению шансов президента и правящего блока Партии справедливости и развития и Партии националистического движения…