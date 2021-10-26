Французские багеты могут резко подорожать

На фоне роста мировых цен на пшеницу, во Франции всерьез обеспокоились возможным повышением цен на багеты, которые считаются одним из индикаторов состояния французской экономики, сообщает Associated Press.

Отмечается, что многие булочные по всей стране уже предупреждают посетителей, что цена багета может вырасти на 4-6 центов от средней цены на уровне чуть более $1.

По мнению специалистов одной из причин возможного повышения цен на багеты, является рост цен на энергоносители, которые делают более дорогостоящей работу печей.