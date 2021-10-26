Французские багеты могут резко подорожать
На фоне роста мировых цен на пшеницу, во Франции всерьез обеспокоились возможным повышением цен на багеты, которые считаются одним из индикаторов состояния французской экономики, сообщает Associated Press.
Отмечается, что многие булочные по всей стране уже предупреждают посетителей, что цена багета может вырасти на 4-6 центов от средней цены на уровне чуть более $1.
По мнению специалистов одной из причин возможного повышения цен на багеты, является рост цен на энергоносители, которые делают более дорогостоящей работу печей.
Производство багетов является настолько существенным бизнесом во Франции, что, булочные по всей стране готовы отказаться от производства других хлебобулочных изделий, чтобы ограничить подорожание багета.
Рост цен на энергоносители затрагивает сферу пищевой промышленности не только во Франции, но и в Италии. Ожидается, что в этой стране он приведет к увеличению стоимости сушки зерна, что, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на хлеб и пасту в супермаркетах.