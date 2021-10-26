Ульвия Худиева, собкор 00:13

Первая с начала пандемии ярмарка меда, организованная при поддержке Министерства сельского хозяйства, проходит рядом с парком Ататюрка, неподалеку от станции метро «Гянджлик». Любителей меда не смущает даже дождь: перед палатками – скопление желающих, вовнутрь из-за карантинных ограничений пропускают только по очереди, дождавшиеся надевают маски и дезинфицируют руки… Главное отличие нынешней ярмарки от предпандемийных – доброжелательность продавцов, отсутствие привычной борьбы за покупателя. Причина – в повышенном спросе. Пчеловоды утверждают, что в это время года могут продавать ежедневно по 50-60 килограммов меда. Некоторые реализовали всю продукцию уже в первые дни ярмарки.

Этот мед ест сам президент Пчеловод Сабир Мустафаев говорит, что, благодаря поддержке Минсельхоза, он перевел свою пасеку в родное село Агджакенд, в Кельбаджар. Мустафаев уже отфильтровал полученный мед и собрали около двух тонн готовой продукции, причем 400 килограмм бесплатно раздал семьям шехидов. Мустафаев утверждает, что во время встречи с пчеловодами в Кельбаджаре его мед попробовал сам президент Ильхам Алиев, который потом сказал, что у кельбаджарского меда неповторимый вкус. Весь свой мед Мустафаев реализовал в первый же день ярмарки. Кстати, кельбаджарский мед еще и самый дорогой: на ярмарке его продавали за 45–60 манат за килограмм. Почти сразу раскупили также и лачинский мед. Как выяснилось, в этом году, в рамках пилотного проекта, на пастбища этого района завезли пятнадцать пчелиных хозяйств, то есть, 530 пчелиных семей. К разговору присоединяется еще один продавец и рассказывает, что через год он обязательно поедет в Лачин и заработает неплохие деньги – там действительно производят качественный мед. «Не верил, что мед будет продаваться по 50 манат за килограмм» Пчеловод Эльшад Бехбудов провел в Лачине два месяца, ночевал в машине, но результатами доволен и на ярмарке продавал свой мед по 50 манат за килограмм.

«Пастбища в Лачине – на высоте 2200-2700 метров над уровнем моря. По вкусу местный мед отличается от продукции, которую получают в других районах, его собирают только с цветов. Честно говоря, не верил, что смогу продать свой мед по 50 манатов за килограмм, поэтому и произвел мало», – сокрушается пчеловод. Бехбудов говорит, что в Лачин и Кельбаджар надо привозить только здоровых пчел. Слабые производить хороший мед не в состоянии. По его словам, в горных районах пчелы показывают отменную продуктивность, но в начале весны за ними необходимо как следует ухаживать и менять маток. «Мы постоянно выводим маток, потому что их нужно омолаживать. Ведем в Лачине, практически, кочевой образ жизни: весной едем в одном направлении, летом – в другом. А пчелиная матка слабеет…». Для статистики: одна пчелиная семья может произвести за год 35–40 килограммов меда. Следовательно, если килограмм продавать даже за 30 манатов, то с одной тонны можно выручить 30 тысяч манатов. Неплохо, а? За азербайджанским медом потянулись и норвежцы В ярмарке приняли участие 250 официально зарегистрированных азербайджанских пчеловодов. Каждый из них может выставить на рынок максимум 400 килограммов меда. Эльшад Бехбудов, более известный среди знакомых как «Балчы Эльшад», много лет проработал в прессе.

Говорит, работа с пчелами, в отличии от журналистики доставляет ему несравненно большее удовольствие. Да и на жизнь, продавая в год свыше двух с половиной тонн меда, он зарабатывает очень даже неплохо. Во время пандемии Бехбудов начала продавать мед через Интернет и нашел покупателей в Турции, Малайзии, Норвегии и Японии. Причем один японец лично приехал к нему, чтобы убедиться в качестве упаковки и самого меда. На ярмарку Бехбудов привез 400 килограммов продукта и уже продал больше половины. «Ирландский химик, живущий в Норвегии, заказал плющевый мед, он редкий и очень дорогой, – рассказал переквалифицировавшийся в пчеловода журналист. – Такой мед делают из лекарственных растений, в него добавляют мяту и лимон, чтобы в результате получилось лекарство для детей и взрослых от кашля. В Норвегии такой мед – большая редкость. Да и в Азербайджане на него немало покупателей, люди приходят, интересуются…» На ярмарке плющевого меда я так и не увидела. Зато был цветочный, липовый, горный, акациевый, лакричный, каштановый…