Те покупатели, которые пытаются приобрести горючее с помощью специальных дисконтных карточек, выпускаемых государством, получают на телефон сообщение «кибератака 64411». Эта цифра совпадает с номером телефона горячей линии представительства аятоллы Хаменеи, по которой можно получить консультацию по вопросам исламского права. Подобная кибератака с использованием цифры «64411» была предпринята в июле на иранские железные дороги.

На некоторых автозаправках на электронных табло высвечиваются надписи: «Хаменеи, где наш бензин?» и «Бесплатное горючее на заправке в Джамаране». Джамаран – это поселение к северу от Тегерана, где была резиденция аятоллы Хомейни, основателя Исламской республики.

За всем этим можно угадать руку израильских специалистов по кибервзломам, но сами израильтяне утверждают, что за проникновением в иранские сети стоит группа хакеров, называющая себя «Индра», по имени индийского бога войны. Впрочем, ничто не говорит и о том, что за «Индрой» не могут стоять израильские хакеры.

Ранее деятельность «Индры» фиксировали в Сирии, где группа атаковала местные фирмы. О том, что режим Асада держится на иранской поддержке, широко известно.

После того, как компьютерный вирус Stuxnet вывел из строя центрифуги иранского ядерного проекта в 2010 году, значительная часть иранской сети была отключена от интернета, но это, как видим, не спасает ее от проникновения мастеров кибервзлома. А желающих передать таким образом привет Тегерану достаточно.