Власти США заинтересовались деятельностью Facebook

Руководство корпорации Facebook обратилось к сотрудникам с просьбой сохранить внутренние документы и сообщения за период с 1 января 2016 года в связи с интересом к деятельности компании со стороны властей США после публикации The Facebook Paper, сообщает The New York Times.

"Как вы, вероятно, знаете, мы находимся в центре пристального внимания СМИ после череды публикаций внутренних документов. Как это часто происходит после таких публикаций, правительства и законодательные органы начали наводить справки о деятельности компании", – цитирует издание электронное письмо, которое получил персонал.

Отмечается, что требование властей распространяется не на всю продукцию компании: например, оно не относится к документации, касающейся мессенджера WhatsApp.

На кануне ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц служебных документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Авторы расследований выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.