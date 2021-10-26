По словам политолога, такая вероятность представляется достаточно логичной, учитывая, что все террористические группировки внутри Турции, по существу, уже ликвидированы. Понимают это и лидеры PKK/YPG, которые всеми способами стремятся оттянуть наступление армии Турции. В частности, они распространяют через свои связи в СМИ слухи, что их, якобы, активно поддерживает Россия.

Парламент Турции продлил на два года разрешение использовать армию на территории Ирака и Сирии. Турецкий политолог, глава Центра кавказских исследований Хасан Октай, считает, что за решением парламента, вероятно, последует крупномасштабная войсковая операция турецкой армии против подразделений боевиков PKK/YPG, дислоцированных в Сирии.

«Террористы стремятся запугать Анкару вымыслами о российской поддержке в надежде, что Турция откажется от давно назревшей контртеррористической операции против курдских бандформирований, - пояснил haqqin.az Хасан Октай. – Одновременно они распространяют дезинформацию о мифологической американской поддержке, так называемого, «курдского сопротивления». Якобы, пограничные военизированные отряды, которые Пентагон создает в Сирии и Ираке из числа арабов, являются чуть ли не подразделениями PKK/YPG. Анкара не раз вела переговоры с руководством России и США, в ходе которых осуждалась идеология курдских лидеров, направленная на подрыв основ региональной безопасности. После чего в Турции убедились: ни одна цивилизованная страна не хочет быть причастной к преступной деятельности курдских террористических группировок, сеющих смерть, хаос и разрушения. Словом, у Турции нет оснований полагать, что Москва помогает курдским сепаратистам...».

Также отрицает свою поддержку курдских террористов и Белый дом. Американцы в самом деле привлекли в создаваемые Пентагоном пограничные войска несколько тысяч арабов. Но не для оказания военной помощи PKK/YPG, а для охраны границ Ирака и Сирии от террористов ИГИЛ и, не исключено, для задействования в операциях США и их союзников против Ирана.

Хасан Октай отметил, что в рамках предстоящего в Саудовской Аравии саммита "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре, запланирована встреча президентов Эрдогана и Байдена. На ней, помимо вопросов, связанных с иранской ядерной программой, будут обсуждаться и согласовываться планы Турции, связанные с ликвидацией очагов террора.

«Думаю, Анкара в любом случае проведет крупномасштабную военную операцию, чтобы окончательно ликвидировать базы боевиков YPG/PKK в Сирии, - отметил турецкий политолог. – К сожалению, курдские террористы накопили слишком много оружия, которое они не преминут использовать против Турции».