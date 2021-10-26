Афганские переводчики обратились к руководству НАТО

Афганские переводчики, которые сотрудничали со странами – членами НАТО, провели в Кабуле демонстрацию, на которой призвали руководство Североатлантического альянса эвакуировать их из Афганистана, сообщает агентство Aamaj News.

Отмечается, что собравшиеся на митинге держали в руках плакаты с такими надписями, как "Жизни натовских переводчиков имеют значение!", "НАТО, мы помогли тебе, теперь ты должна помочь нам!"

Также отдельные послания были обращены к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.