ЛУКойл усиливается в Азербайджане по совету американской фирмы

Американская юридическая фирма Akin Gump выступила консультантом компании ЛУКойл при приобретении 15,5-процентной доли малазийской Petronas в проекте газоконденсатного месторождения Шах-Дениз. Как сообщает «Туран», об этом говорится в заявлении Akin Gump.

Сумма сделки составляет 2,25 миллиарда долларов. Завершение этой операции зависит от выполнения определенных предварительных условий, а также согласия Государственной нефтяной компании Азербайджана. Соответствующее соглашение об этом процессе было подписано 7 октября 2021 года.

По завершении сделки доля ЛУКойла в проекте Шах Дениз достигнет 25,5 процента.

Другими акционерами проекта Шах-Дениз являются BP (28,8 процента), TPAO (19 процентов), SOCAR (10 процентов), NICO (10 процентов) и SGC (6,7 процента).