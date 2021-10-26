Что привело вице-президента ВР к премьер-министру Азербайджана?

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров АР, на встрече было выражено удовлетворение партнерством между Азербайджаном и BP, продолжающимся на протяжении долгих лет, обсуждены перспективы развития сотрудничества.

Ранее официальные источники сообщили о встрече п ремьер-министр а Азербайджана Али Асадов а с исполнительным директором BP Group по добыче и эксплуатации Гордоном Бирреллом (отвечает за добычу) и региональным директором компании по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом. На встрече также присутствовал вице-президент регионального офиса ВР Бахтияр Асланбейли.

Также была подчеркнута значимость проектов, осуществляемых BP в нашей стране, особо отмечены возможности участия организации в проекте по созданию "зеленой" энергетической зоны на освобожденных от оккупации территориях.

В тот же день представители ВР провели прения и с главой SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как сообщает «Туран», компания ВР на своем сайте не разместила сообщении о встрече вице-президента и других руководящих менеджеров с главой Кабмина Азербайджана.

Агентство задается вопросом: с чем был связан визит Бирреля?

Эксперты «Туран» выражают предположение, что правительство Азербайджана может быть обеспокоено продолжающимся падением объемов добычи в рамках проект АЧГ.

Пик добычи нефти в рамках проекта АЧГ пришелся на 2010 года. В нефтеносном году было добыто 40,6 млн. тонн. С тех пор добыча объемов падает, однако текущие темпы падения показывают, что международному консорциуму не удается достичь плавного снижения добычи.