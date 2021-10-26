Трагедия в Гяндже: при пожаре погиб отец с двумя детьми

В жилом доме в Гяндже вспыхнул сильный пожар. Как сообщает МЧС Азербайджана, 28 октября на номер 112 горячей линии ведомства поступила информация о пожаре в частном доме в Кяпязском районе Гянджи.

На место незамедлительно прибыли подразделения Государственной противопожарной службы министерства и приступили к тушению огня. В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 160 квадратных метров.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела Мамедова Бахаддина Гашам оглу, 1990 года рождения, Мамедова Тургая Бахаддин оглу, 2007 года рождения, и Мамедовой Мелек Бахаддин гызы, 2012 года рождения. Пожар потушен. Удалось предотвратить распространение огня на стоящие рядом дома.

Соответствующие органы проводят расследование.