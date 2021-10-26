России снова не понравились турецкие мандарины

Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие"... нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Мандарины, в которых обнаружили превышение пестицида, завозили из Турции. Чтобы не допустить распространения инфекции, их ввоз решено приостановить.

Ранее ввоз зараженных цитрусовых из Турции неоднократно запрещал Россельхознадзор.