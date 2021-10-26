Кавказ стал темой переговоров Анкары и Вашингтона

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора обсудили двусторонние связи, вопрос поставок самолетов F-35/F-16, климатические изменения, ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, Азербайджане, Греции, Восточном Средиземноморье и других регионах. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Администрацию президента Турции.

Согласно информации, были затронуты детали предстоящей встречи президентов Турции и США на полях климатического саммита в Глазго.

Калын и Салливан подчеркнули стратегическую значимость турецко-американских связей. Стороны сошлись во мнении, что все вопросы повестки дня должны обсуждаться в рамках принципов взаимоуважения, общности интересов. Подчеркнута важность соблюдения международных договоренностей.

Одной из тем переговоров стали совместные шаги по обеспечению мира, стабильности и развития на Кавказе на фоне освобождения Карабаха от армянской оккупации.

Калын отметил, что Анкара продолжит решительную борьбу против террористических организаций, в том числе PYD/YPG/PKK и ИГИЛ, угрожающих безопасности границы Турции и территориальной целостности Сирии.