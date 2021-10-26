На этот раз армян напугало азербайджанское и турецкое радио

На территории Армении начали ловить азербайджанские и турецкие радиоканалы, сообщает «Жоховурд».

Газета пишет, что на радиочастотах в Армении, в том числе в Ереване, появились турецкие каналы. Более того, в ряде регионов, помимо турецких, стали доступны и азербайджанские каналы. Граждане заговорили о появлении турецких и азербайджанских радиоканалов на территории Армении после 44-дневной войны.

Заместитель генерального директора «Республиканского телекоммуникационного узла» Министерства высоких технологий РА Самвел Арутюнян заявил, что они просто не могут с этим бороться: «Радиоканалы не признают ни границы, ни государства».