«Операция Лазурь»: экс-депутат готовил госпереворот во Франции

Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что им было создано «террористическое сообщество», имеющее сеть филиалов по всей Франции, куда входили как действующие, так и находящиеся в отставке военные, сотрудники полиции и жандармерии. Переписка участников заговора, тщательно проверенная и проанализированная следователями, помогла выявить 36 отвечающих за определенный регион «капитанов».

Главное управление внутренней безопасности Франции предотвратило попытку государственного переворота, пишет Le Parisien. Смену власти во Франции, по данным следователей, планировали бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, находящийся под стражей по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники.

Согласно версии следствия, сторонники Дайе с полицейскими щитами и взрывчаткой планировали захватить Елисейский дворец, здания парламента, МВД и министерства вооруженных сил, а также какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы транслировать оттуда свою пропаганду. План получил название «Операция Лазурь».

Призывы к восстанию Дайе начал еще в конце 2020 года в Малайзии, где он скрывался от французских правоохранителей по обвинению в похищении восьмилетней девочки. В апреле текущего года экс-депутат разослал некоторым французским парламентариям сообщения, где указывалось, что «республика больше не является доминирующей идеей», «пришел час расплаты». Расследование началось после обращения одного из депутатов в прокуратуру.

Адвокат экс-депутата Жан-Кристоф Бассон Ларби отвергает любые обвинения в терроризме своего подзащитного. Он считает, его подзащитный призывал «к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».