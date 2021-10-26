Оборот турецкого оборонного гиганта превысил 1 млрд долларов
Оборот турецкого оборонного гиганта Aselsan за первые девять месяцев 2021 года составил 10,3 млрд турецких лир (1,05 млрд долларов), что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Компания также опубликовала рекордную прибыль в размере 3,1 млрд турецких лир, сообщается во внутреннем отчёте, который цитирует Sabah.
В то время как валовая прибыль Aselsan увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на 36% в годовом исчислении, достигнув 2,5 млрд турецких лир. Рентабельность по показателю EBITDA составила 24%.
Вместе с тем общий объём балансовых заказов вырос до 9,3 млрд долларов.
Халук Гергюн, председатель правления и генеральный директор Aselsan, сказал, что компания продолжает создавать полезные вещи для будущего страны со всеми заинтересованными сторонами.
«Наша работа продолжалась непрерывно, полагая, что независимость в оборонных технологиях будет и дальше возрастать при устойчивом росте. Наша компания продолжила свой стабильный и прибыльный рост. Если сравнить первые девять месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года, то ожидается, что положительная тенденция, которая видна почти во всех наших финансовых показателях, к концу года усилится», – подчеркнул он.
Гергюн отметил, что Aselsan увеличила количество новых заказов на бизнес на 78% в годовом исчислении за рассматриваемый период.