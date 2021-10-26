Оборот турецкого оборонного гиганта превысил 1 млрд долларов

Оборот турецкого оборонного гиганта Aselsan за первые девять месяцев 2021 года составил 10,3 млрд турецких лир (1,05 млрд долларов), что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания также опубликовала рекордную прибыль в размере 3,1 млрд турецких лир, сообщается во внутреннем отчёте, который цитирует Sabah.

В то время как валовая прибыль Aselsan увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на 36% в годовом исчислении, достигнув 2,5 млрд турецких лир. Рентабельность по показателю EBITDA составила 24%.

Вместе с тем общий объём балансовых заказов вырос до 9,3 млрд долларов.