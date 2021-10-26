Боевик ИГ планировал теракты на военных объектах России ВИДЕО
В Мурманской области ликвидировали планировавшего теракты на военных объектах боевика террористической организации ИГ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 28 октября.
Боевика попытались задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине города Кандалакши тайника.
«Федеральной службой безопасности на территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», – цитирует ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.
Во время обысков было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие и боеприпасы.