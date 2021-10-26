Коронавирус в Армении и Грузии: сохраняется высокая смертность
За последние сутки в Армении зарегистрировано 2 603 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 827 человек, скончались - 37, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Таким образом, за время пандемии в стране подтвердили 288 906 случаев коронавируса, всего скончались 7 145 человек.
В Грузии также коронавирус продолжает распространяться высокими темпами. За минувшие сутки было выявлено 4 009 новых случаев заражения коронавирусом, 5 177 человек выздоровели, 45 - скончались, сообщает официальный сайт StopCov.
За время пандемии в стране было подтверждено 707 290 случаев коронавируса, 9 918 человек, чьи анализы на COVID-19 показали положительный результат, скончались.