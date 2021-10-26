На каком месте Азербайджан в обновленном рейтинге самых мощных армий мира
Вооружённые силы Азербайджана заняли 63-е место в рейтинге Global Firepower Index 2021 самых мощных армий мира, включающем 140 стран.
Из соседних стран Грузия расположилась на 92-й, а Армения – 100-й позиции.
Самой мощной армией мира, согласно рейтингу, является армия США, на втором месте – Россия, третьем – Китай, четвертом – Индия, пятом – Япония.
Пакистан – десятая лучшая армия мира, Турция – 11-я.
При составлении рейтинга в расчет принимались количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.