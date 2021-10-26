35-тысячная армия Турции у ворот Сирии
Вооруженные силы Турции при поддержке сирийской оппозиции готовятся к очередному и самому мощному наступлению против курдских террористических организаций на севере Сирии. Согласно данным портала Haber7, новая операция 35-тысячной армии будет нацелена в основном на позиции курдских боевиков вдоль линии соприкосновения, и турецкие войска сделают все возможное, чтобы избежать прямого столкновения с американскими и российскими войсками в регионе. Отмечается, что в этой связи ВС Турции предпочтут нанесение ударов максимальной точности.
Два дня назад Великое национальное собрание Турции одобрило запрос правительства о продлении на два года полномочий Вооруженных сил республики на осуществление трансграничных антитеррористических операций в Сирии и Ираке.
Уже некоторое время ситуация на севере Сирии остается напряженной, и Анкара намекнула, что начнет новые военные операции в ответ на участившиеся нападения на турецких военных. Было отмечено, что Россия и США несут прямую ответственность за эти нападения.
О том, что турецкая армия готовится к развертыванию новых масштабных боевых действий в регионе, свидетельствует перемещение 5-километровой колонны военной техники из Турции на север Сирии в ночь на 27 октября. Сообщается, что в нее входит 100 единиц бронетехники, включая танки, артиллерию и боевые радиоэлектронные комплексы. Пройдя границу, колонна направилась на юг Идлиба, в район Джебель-эз-Завия.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве, 27 октября Турция направила на север Сирии «сотни» военнослужащих. «Вчера вечером Турция направила сотни военнослужащих в Сирию в рамках подготовки к возобновлению наступления против поддерживаемых США курдских сил», – пишет издание.
Ранее также появлялись сообщения и видеоматериалы о том, что Турция концентрирует дополнительные войска на севере Сирии.
Между тем Россия, которая хочет, чтобы турецкие войска покинули север Сирии, не сидит сложа руки и уже отправила в страну свои передовые истребители. Многоцелевые истребители Су-35С ВВС России были впервые замечены в Сирии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Как минимум четыре таких истребителя находились в аэропорту города Камышлы на севере страны. Их размещение в Сирии связывают с возможными военными операциями Турции.
Су-35С считается одним из лучших самолетов для воздушного боя и может одновременно сопровождать 30 целей с расстояния около 400 километров. Модернизированные высокоманевренные истребители оснащены ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".