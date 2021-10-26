35-тысячная армия Турции у ворот Сирии

Вооруженные силы Турции при поддержке сирийской оппозиции готовятся к очередному и самому мощному наступлению против курдских террористических организаций на севере Сирии. Согласно данным портала Haber7, новая операция 35-тысячной армии будет нацелена в основном на позиции курдских боевиков вдоль линии соприкосновения, и турецкие войска сделают все возможное, чтобы избежать прямого столкновения с американскими и российскими войсками в регионе. Отмечается, что в этой связи ВС Турции предпочтут нанесение ударов максимальной точности.

Два дня назад Великое национальное собрание Турции одобрило запрос правительства о продлении на два года полномочий Вооруженных сил республики на осуществление трансграничных антитеррористических операций в Сирии и Ираке.

Уже некоторое время ситуация на севере Сирии остается напряженной, и Анкара намекнула, что начнет новые военные операции в ответ на участившиеся нападения на турецких военных. Было отмечено, что Россия и США несут прямую ответственность за эти нападения.

О том, что турецкая армия готовится к развертыванию новых масштабных боевых действий в регионе, свидетельствует перемещение 5-километровой колонны военной техники из Турции на север Сирии в ночь на 27 октября. Сообщается, что в нее входит 100 единиц бронетехники, включая танки, артиллерию и боевые радиоэлектронные комплексы. Пройдя границу, колонна направилась на юг Идлиба, в район Джебель-эз-Завия.