Президент Армении заявил, что готов уйти в отставку, если...

Президент Армении Армен Саркисян в четверг в интервью телеканалу РБК заявил о готовности сразу уйти в отставку, если в республике изменят Конституцию и новый Основной закон будет предполагать президентскую форму правления.

Он отметил, что выступает за возвращение именно такой системы, поскольку жители страны привыкли к ней и "понять парламентскую демократию [населению] очень сложно".

"Когда я говорю об изменении Конституции, я ни в коем случае не имею в виду себя. Если мы все-таки поменяем Конституцию через референдум, она начнет работать, только когда избирается новый президент, - сказал Саркисян. - Если мы примем новую Конституцию, я готов сразу подать в отставку".