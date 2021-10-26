В России впервые выявили больше 40 тысяч заражений COVID

В России резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом - впервые число новых случаев превысило 40 тысяч, также зафиксировано рекордное число смертей.

Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 40 096 случаев заражения и 1159 летальных исходов.

Суточная смертность обновляет максимум третий день подряд. 26 октября в стране было зарегистрировано 1 106 смертей, вчера этот показатель возрос до 1075.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения и 235 057 летальных исходов. Из больниц были выписаны 7 272 053 пациента.