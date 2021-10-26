Азербайджан пытались завалить контрабандным золотом Фото, видео
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии золотых украшений через государственную границу, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.
На основании информации, поступившей в оперативное и Следственное управление Западного территориального Главного таможенного управления, на таможенный пост “Красный мост” въехал автомобиль марки Mercedes-Benz, перевозивший груз чипсов из Грузии. При осмотре грузового автомобиля рентгеновским прибором были обнаружены подозрительные предметы в воздушном баллоне.
В ходе досмотра автомобиля таможенники нашли большое количество золотых крашений – 761 браслет, 783 пар сережек, 118 кулонов и др.
Общий вес обнаруженных золотых украшений составляется 18 кг 172 грамма.
По факту проводится расследование.