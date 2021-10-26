Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Утром возможны дожди, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 9-11° тепла, днем - 14-16° тепла. В Баку ночью будет 9-11° тепла, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление поднимется с 767 мм ртутного столба выше нормы - до 771 мм.

Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, к вечеру местами возможны дожди. В горных районах выпадет снег, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 0-4° тепла.