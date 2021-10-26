В Баку на улице нашли боевую гранату

В Хазарском районе Баку в поселке Мардакян найдена ручная граната F-1, сообщает МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, после поступления на «горячую линию» МЧС информации об этом на место происшествия выехали пиротехники Службы спасения особого риска. Территория была оцеплена, боеприпас изъят с территории для дальнейшего обезвреживания. Других опасных и подозрительных предметов на месте происшествия и близлежащей территории обнаружено не было.

25 октября в Наримановском районе Баку во время земляных работ также была обнаружена граната F-1.