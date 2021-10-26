Конфликт усугубляется: французы захватили британский траулер
Французские власти задержали один британский траулер и вынесли устное предупреждение еще одному кораблю на фоне эскалации скандала по поводу прав на рыбную ловлю после Brexit, сообщает "Газета.ру".
Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден сообщила, что Франция вынесла предупреждение двум британским кораблям во время ночных проверок у порта Гавр.
По словам политика, первый траулер не сразу подчинился требованиям. Второму кораблю ранее уже запретили ловить рыбу во французских водах, поэтому его задержали.
В среду британский министр по делам Brexit лорд Фрост отметил, что угрозы Франции заблокировать вход британских судов в порты «разочаровывают».
На минувшей неделе Лондон и Париж направляли свои военные корабли патрулировать воды вблизи Джерси — острова в Ла-Манше, который находится под протекцией Великобритании. Обстановка в этих местах обострилась из-за протестов французских рыбаков, которые заблокировали лодками порт столицы Джерси — города Сент-Хелиер. Это стало их ответом на введение местными властями ограничений на рыболовство.
Напряженность вокруг Джерси — это продолжение спора Великобритании и ЕС по вопросу рыболовства. Именно из-за этого пункта стороны долго не могли заключить соглашение о правилах торговли после Brexit.