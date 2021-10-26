Ариф Мамедов возглавил Морское и портовое агентство

Ариф Мамедов назначен на должность председателя правления Государственного морского и портового агентства в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, сообщает haqqin.az.

До нового назначения Ариф Мамедов был заведующим отделом транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта. Получил степень бакалавра и магистра по специальности «Международное право и международные отношения» в Бакинском государственном университете, а также степень магистра по специальности «Международные отношения и европейские исследования» в пражском Университете Метрополитен и по специальности «Управление бизнесом» в школе менеджмента в Университете Оттавы.

Ариф Мамедов в разные годы работал в Администрации президента Азербайджана, МИД и посольствах Азербайджана в ряде стран.