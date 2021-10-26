Крупнейшему городу США грозит исчезновение

Отмечается, что частые осадки и засуха провоцируют резкие колебания уровня воды местной одноименной реке Чикаго, а также в озере Мичиган, тем самым нанося серьезный ущерб городу.

Из-за изменений климата и сильнейших ливней, зафиксированных за последние пять лет, одному из крупнейших по населению городов США Чикаго может грозить исчезновение, сообщает CNBC.

Ранее в Чикаго была создана ливневая система, которая позволяет контролировать уровень воды как в реке, так и в озере. Однако последние осадки были настолько обильными, что система не сработала.

Зимой прошлого года уровень воды в озере Мичиган стал рекордным из-за интенсивных дождей. Волны затопили местную автомагистраль и подтопили здания до третьего этажа.

Река Чикаго в то время вышла из берегов и спровоцировала аварийное отключение электричества.

Специалисты считают, что самый большой риск заключается в том, что изменения климата повлияет на уровень воды, с которым уже не справится инфраструктура города.