157 ветеранов обеспечили высокотехнологичными протезами фото
157 раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены 166 высокотехнологичными протезами последнего поколения, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения страны.
Согласно сообщению, 144 человека из них обеспечены высокотехнологичными протезами нижних конечностей типа Genium, остальные - протезами верхних конечностей типа ÖSSUR Touch Bionics.
Обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны Азербайджана началось с декабря прошлого года.