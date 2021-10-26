Индия испытала баллистическую ракету дальностью 5000 км
На фоне растущей напряженности с Китаем в Индии испытали недавно принятую на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V с ядерным потенциалом класса «земля-земля», дальностью 5000 км, сообщает Al Arabia.
Сообщается, что это первый эксплуатационный запуск ракеты, которая последний раз испытывалась в 2018 году, прежде чем была принята на вооружение командованием стратегических сил.
«Успешное испытание Agni-V соответствует заявленной политике Индии по обеспечению надежного ядерного сдерживания, которое основывается на обязательстве не применять оружие первой», - говорится в заявлении министерства обороны страны.
Agni-V была разработана Организацией оборонных исследований и разработок и компанией Bharat Dynamics Limited. Ее вес составляет около 50 тонн. Высота ракеты составляет 17,5 метра, диаметр - два метра. 1500-килограммовая боеголовка установлена над трехступенчатыми ракетными ускорителями, работающими на твердом топливе.
Согласно заявлениям разработчиков, в своем максимальном ускорении ракета будет в 24 раза превышать скорость звука, пролетая 8,16 километра за секунду и достигая скорости 29 400 километров в час.