Беларусь создает свой беспилотник

“Беларусь находится на завершающей стадии создания ударного беспилотника "Квадро-1400", - заявил вице-премьер страны Юрий Назаров, выступая в парламенте.

По его словам, беспилотник способен “обнаруживать, распознавать и поражать легкобронированные и небронированные цели, живую силу противника” в дневных и ночных условиях.

“Обеспечение национальной безопасности Беларуси является стратегической задачей”, - сказал Назаров.

Он также отметил, что в текущем году модернизирована реактивная система залпового огня "Град" и завершается разработка трехкоординатного отечественного мобильного радиолокационного комплекса "Восток".