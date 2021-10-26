Президент Армении: Сейчас Турция очень сильная

«Турция стала более влиятельной в регионе, более влиятельной в мире. Хотим мы этого или нет». Об этом в интервью РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Она стала влиятельной в Грузии, экономически. Если я не ошибаюсь, около или даже больше 40% торговли Грузии – с Турцией. Сейчас Турция очень сильная. Она имеет большое влияние на экономику Азербайджана. То есть Турция, в смысле военно-политическом, стала более влиятельной», - отметил президент Армении.