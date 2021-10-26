Лукашенко: Минск и Москва жестко ответят...

Беларусь и Россия будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ республики, у них есть что продвинуть ближе к границам, особенно у России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков Leopard.

“Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства", — цитирует его БелТА.

Лукашенко отметил, что власти все это видят: "Естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны”.