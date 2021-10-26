Прокурор потребовал для экс-главы Нефтчалы 11 лет тюрьмы

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовным делам бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, бывшего первого заместителя главы ИВ Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, заведующего отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова, главного врача Центральной районной больницы Тельмана Захидова и других должностных лиц.

Как сообщает судебный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании выступил государственный обвинитель, который заявил, что предъявленное И.Велиеву обвинение доказано в ходе судебного следствия. Прокурор потребовал приговорить Велиева к 11 годам лишения свободы.