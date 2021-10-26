Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что более 200 граждан страны с коронавирусом ожидают госпитализации, передают армянские СМИ.

По ее словам, карантин не принесет окончательных результатов в борьбе с COVID-19, поэтому ношение масок очень важно для предотвращения распространения болезни.

Отметим, что ранее заведующая отделом эпидемиологии и центра по контролю заболеваний Министерства здравоохранения Армении Ромелла Абовян заявила, что больницы страны перегружены, а фонд коек исчерпан в связи с тревожной ситуацией из-за коронавируса.