Хулуси Акар о непредоставлении Арменией карт минных полей
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ответил на вопросы журналистов перед пресс-конференцией, проведенной президентами Турции и Чада Реджепом Тайипом Эрдоганом и Махаматом Идрисом Деби Итно, сообщает CNN Türk.
В частности, на заявление журналиста о том, что Армения не предоставляет карты минных полей, Х.Акар сказал: «Продолжаются контакты для предоставления их в кратчайшие сроки. Президент Эрдоган подчеркнул во время своего визита в Азербайджан, что создание стабильности и мира в регионе зависит от прекращения огня. Важно, чтобы все сели за стол переговоров, чтобы режим прекращения огня был постоянным, чтобы обеспечить стабильность и гарантировать людям жизнь в безопасности и процветании. Турция предлагает для диалога разумные и логичные решения».