Ильхам Алиев Эрдогану: Сильная Турция сегодня занимает важное место в мире

«Сегодня сильная с политической, экономической и военной точки зрения Турция занимает очень важное место на международной арене. Реализуемые под вашим руководством крупномасштабные программы, проекты служат всестороннему прогрессу и росту братской страны. Несомненно, большое доверие народа к вам является важнейшим фактором, обеспечивающим успех осуществляемой вами стратегической линии развития». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.

«Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, которые опираются на прочные основы, такие как общая история и национально-нравственные ценности наших народов, являются ярким выражением нашего единства и солидарности. Сегодня мы являемся свидетелями исторического периода этих отношений. В соответствии с целями и направлениями, изложенными в Шушинской декларации, наши союзнические отношения день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием», - отмечается в послании.

«В борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации большую роль сыграла решительная, однозначная политическая и моральная поддержка Вами лично, братским турецким государством и народом. Наш народ никогда не забудет эту поддержку, которая еще раз продемонстрировала всему миру азербайджано-турецкую солидарность», - отмечается в поздравительном письме.