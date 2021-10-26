Крикетный скандал: в Индии арестованы праздновавшие победу Пакистана
Полиция Индии арестовала семь молодых людей, которые праздновали победу Пакистана над Индией в воскресном матче по крикету, передает Guardian.
Как сообщил министр штата Уттар Прадеш, арестованные обвиняются в подстрекательстве к мятежу и разжигании вражды между конфессиями.
Другой высокопоставленный политик индийского правительства заявил, что полиция примет самые строгие меры против любого, кто радуется поражению Индии в матче чемпионата мира по крикету, который проходит в эти дни в Дубае.