Война за Остров невезения проигрывает миллиардам за чип и газ актуальный комментарий
Напряженность между Пекином и Тайбэем достигла пика, заявили власти Тайваня. Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн обвинил Пекин в подготовке к войне. Он считает, что Китай может напасть на Китайскую Республику в любой момент. Президент США Джо Байден заявил, что при потенциальном нападении КНР на Тайвань Вашингтон встанет на защиту островного государства.
Утверждают, что одним из побочных последствий пандемии коронавируса является резкий рост тревожности у людей. А потому неудивительно, что всякий раз, когда заходит речь о противостоянии США и Китая вокруг Тайваня, – пробуждается синдром предчувствия войны. Которая, если судить по заявлениям политологов, должна вспыхнуть со дня на день.
Любое событие вокруг Тайваня и Китая активно трактуется как проявление исключительной враждебности. Но если реально смотреть на факты, все не столь критично и скорее напоминает подзатянувшуюся истерию, чем реальные предпосылки конфликта.
Нет слов, Тайвань принципиально важен для США. Обычно говорят о двух его стратегических аспектах: во-первых, США глубоко привержены идее сдерживания Китая. А для того, чтобы сдерживать Китай, Тайвань имеет принципиальное репутационное значение.
Другими словами, Соединенные Штаты так давно заявляли о готовности защищать Тайвань, что, если они этого не сделают в случае китайской атаки, урон американской репутации будет колоссальный и превзойдет потери от «спешного оставления Кабула». Огромный Азиатско-Тихоокеанский регион - японцы, филиппинцы, австралийцы, южнокорейцы просто навсегда утратят доверие к Америке.
Во-вторых, военная ценность, которую Тайвань представляет как сдерживающий Китай фактор. Это самый главный остров в первой островной цепочке, благодаря которому США могут запереть китайские силы в непосредственной близости от побережья КНР.
До тех пор, пока Тайвань на американской стороне, китайскому флоту очень трудно проецировать силу в Тихом океане, особенно в Филиппинском море. Так что и по чисто военным соображениям США обязаны защищать Тайвань.
Но есть и третий аспект, имя которому Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, лидер в производстве микросхем и чипов, компания, стоящая более 550 миллиардов долларов и являющаяся одной из 10 самых ценных компаний в мире. Она делает ключевые продукты буквально для всего: от мобильных телефонов до истребителей F-35 и проекта NASA полета на Марс.
TSMC - это эксклюзивный поставщик Apple самых передовых микросхем для каждого iPhone, представленного в настоящее время на рынке, и большинства компьютеров Mac. На долю TSMC приходилось 24% мирового производства полупроводников в 2020 году по сравнению с 21% в 2019 году.
По данным исследовательской группы Capital Economics, когда дело доходит до самых передовых чипов, используемых в новейших iPhone, суперкомпьютерах и автомобильном ИИ, на тайваньскую компанию приходится 92% производства, а на Samsung - остальные 8%. Фактически TSMC стала монополией на рынке чипов, и от нее критически зависят США. Такой приз китайцам американцы отдавать не собираются.
Но в том-то и дело, что у Китая нет задачи вернуть Тайвань/Тайбэй прямо здесь и сейчас. Да, он стал своеобразным камнем преткновения на пути к достижению масштабных целей 2050 года и является приоритетным вопросом для Коммунистической партии Китая, ведь без воссоединения невозможно настоящее возрождение китайской нации. Но до 2050 года впереди еще много времени, и что за эти годы произойдет, как изменятся мировые расклады – предсказать не может никто. Китай громко заявляет о восстановлении исторической справедливости и территориальной целостности, но при этом всякий раз подчеркивает «красную линию» этого процесса – исключительно мирным путем. И без прямого вооруженного конфликта с США.
И ведь вот что интересно: на фоне очередной истерии вокруг Тайваня/Тайбэя незамеченной осталась поистине сенсационная новость о подписании китайско-американского 13-летнего контракта на поставки в Китай сжиженного природного газа США между ENN Natural Gas Company и Cheniere Energy. В этом и вся суть нынешних американо-китайских отношений: воинственные заявления воинственными заявлениями, но бизнесу они не помеха.
А если вспомнить, что что до конца этого года ожидается саммит лидеров США и КНР, то и вовсе становится понятно, что нагнетание синдрома предчувствия войны и вовсе является не более чем инструментом укрепления переговорных позиций. Причем – для обеих сторон.