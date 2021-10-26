Шэн Сию, специально для haqqin.az 14:51

Напряженность между Пекином и Тайбэем достигла пика, заявили власти Тайваня. Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн обвинил Пекин в подготовке к войне. Он считает, что Китай может напасть на Китайскую Республику в любой момент. Президент США Джо Байден заявил, что при потенциальном нападении КНР на Тайвань Вашингтон встанет на защиту островного государства. Утверждают, что одним из побочных последствий пандемии коронавируса является резкий рост тревожности у людей. А потому неудивительно, что всякий раз, когда заходит речь о противостоянии США и Китая вокруг Тайваня, – пробуждается синдром предчувствия войны. Которая, если судить по заявлениям политологов, должна вспыхнуть со дня на день.

Любое событие вокруг Тайваня и Китая активно трактуется как проявление исключительной враждебности. Но если реально смотреть на факты, все не столь критично и скорее напоминает подзатянувшуюся истерию, чем реальные предпосылки конфликта. Нет слов, Тайвань принципиально важен для США. Обычно говорят о двух его стратегических аспектах: во-первых, США глубоко привержены идее сдерживания Китая. А для того, чтобы сдерживать Китай, Тайвань имеет принципиальное репутационное значение. Другими словами, Соединенные Штаты так давно заявляли о готовности защищать Тайвань, что, если они этого не сделают в случае китайской атаки, урон американской репутации будет колоссальный и превзойдет потери от «спешного оставления Кабула». Огромный Азиатско-Тихоокеанский регион - японцы, филиппинцы, австралийцы, южнокорейцы просто навсегда утратят доверие к Америке. Во-вторых, военная ценность, которую Тайвань представляет как сдерживающий Китай фактор. Это самый главный остров в первой островной цепочке, благодаря которому США могут запереть китайские силы в непосредственной близости от побережья КНР.

До тех пор, пока Тайвань на американской стороне, китайскому флоту очень трудно проецировать силу в Тихом океане, особенно в Филиппинском море. Так что и по чисто военным соображениям США обязаны защищать Тайвань. Но есть и третий аспект, имя которому Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, лидер в производстве микросхем и чипов, компания, стоящая более 550 миллиардов долларов и являющаяся одной из 10 самых ценных компаний в мире. Она делает ключевые продукты буквально для всего: от мобильных телефонов до истребителей F-35 и проекта NASA полета на Марс. TSMC - это эксклюзивный поставщик Apple самых передовых микросхем для каждого iPhone, представленного в настоящее время на рынке, и большинства компьютеров Mac. На долю TSMC приходилось 24% мирового производства полупроводников в 2020 году по сравнению с 21% в 2019 году. По данным исследовательской группы Capital Economics, когда дело доходит до самых передовых чипов, используемых в новейших iPhone, суперкомпьютерах и автомобильном ИИ, на тайваньскую компанию приходится 92% производства, а на Samsung - остальные 8%. Фактически TSMC стала монополией на рынке чипов, и от нее критически зависят США. Такой приз китайцам американцы отдавать не собираются.