«Азеригаз» выслушает жалобы жителей Нефтчалы, Имишли и Сальяна
Руководство ПО «Азеригаз» 29 октября в 12:00 встретится с гражданами в режиме онлайн. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, генеральный директор объединения Руслан Алиев выслушает проблемы жителей Имишлинского, заместитель гендиректора по эксплуатации Джахид Гусейнов - Нефтчалинского, заместитель гендиректора по капитальному строительству Рамиль Искендеров - Сальянского районов.
Желающие принять участие в онлайн-встрече могут обратиться в Сальянское региональное газоэксплуатационное управление «Азеригаз».