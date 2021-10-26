Макрон впервые после скандала с подлодками поговорил с премьером Австралии

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые после отказа Канберры от крупнейшего оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце, передает ТАСС.

Он отметил, что одностороннее решение Канберры о сокращении франко-австралийского стратегического партнерства путем отказа от контракта на подлодки в пользу другого проекта "подорвало доверительные отношения между двумя странами". Было отмечено, что наибольшее внимание теперь необходимо уделить положению "французских компаний и их подрядчиков, в том числе австралийских”.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения на 56 миллиардов евро по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".