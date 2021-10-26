28 октября около 10:00 на одном из боевых постов N-ской воинской части Министерства обороны Армении, дислоцированной в восточном направлении республики, вследствие неосторожного обращения с боеприпасами легкие ранения получили 4 военнослужащих ВС.

Раненым военнослужащим была оказана медицинская помощь. Проводится следствие для выяснения обстоятельств случившегося, сообщает Министерство обороны Армении.

* * * 15:36

В результате взрыва гранаты в селе Норабак Басаркечерского района Армении ранены четверо военнослужащих, передают армянские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел когда военные спали. Все они были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Министерство обороны Армении пока воздерживается от комментариев и не раскрывает подробностей произошедшего.