Глазго ушел под воду в преддверии климатического саммита
Шотландский Глазго, где через пару дней ожидается проведение климатического саммита ООН, затопило ливневыми дождями, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что некоторые улицы города полностью ушли под воду, из-за стихии осложнено движение автотранспорта, отменены десятки поездов.
Ранее метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень погодной опасности для северо-запада Англии и юго-запада Шотландии.
Напомним, 26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго (Великобритания). Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. Предполагается, что мероприятие станет самым масштабным с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.