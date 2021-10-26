Правнук Сарабского сыграет на фортепиано в Бельгии в честь победы

Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по диаспоре, азербайджанцы за рубежом планируют организовать свыше ста мероприятий, в том числе шествия, концертные программы, церемонии поднятия флага, спортивные соревнования, конференции и др. с целью привлечения внимания мировой общественности к исторической победе Азербайджана. Особое место уделено культурно-массовым мероприятиям.

Азербайджанская диаспора готовится к торжественным мероприятиям, приуроченным к победе в Отечественной войне.

Планируется проведение конкурса композиторов имени Узеира Гаджибекова, концертные программы "Из Страны огней к Победе", “Джазовый проект”, посвященный 80-летию Вагифа Мустафазаде, “44 дня, ведущие к Победе”, “День Победы в Азербайджане”, “Victory” и др. при участии сотен наших соотечественников и друзей Азербайджана. Концерты будут проведены в США, Германии, Польше, Бельгии, Королевстве Нидерландов, Норвегии, Чешской Республике, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Испании, Турции и ряде других стран.

Проживающий в Германии заслуженный артист Азербайджанской Республики, лауреат Государственной премии "Zirvə" известный пианист и композитор Исфар Сарабский, выступающий в знаменитых концертных залах мира, представит в Бельгии концертную программу под названием “Victory”. Правнук одного из основоположников восточного оперного искусства, знаменитого азербайджанского оперного певца и композитора Гусейнгулу Сарабского – Исфар Сарабский выйдет к зрителям с “Трио Сарабского”.

Сообщается, что в мероприятиях азербайджанской диаспоры, посвященных Победе, примут участие также сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой.