Двенадцать стран Европы обратились к Израилю

Двенадцать стран Европы призвали Израиль отменить решение о строительстве трех тысяч единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении МИД этих государств, передает РИА Новости.

Заявление подписали Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Испания.

"Мы призываем правительство Израиля отменить решение, которое санкционирует строительство около трех тысяч жилищ на Западном берегу реки Иордан. Мы вновь настойчиво высказываемся против израильской поселенческой политики в оккупированных палестинских районах, она нарушает действующее международное право и подрывает усилия по достижению решения (палестино-израильского конфликта) на основе принципа двух государств", - говорится в документе.